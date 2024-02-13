У концерні зазначили, що потреби України переважають можливості Німеччини.

Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік. Німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу.

Відповідну заяву зробив очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише Bild. За його словами, Німеччині знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

"Загалом, ми хочемо виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – сказав Паппергер, закликавши уряд країни реалістично підійти до оснащення Бундесверу озброєними дронами.

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"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут все ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", – додав він.

Співпраця Rheinmetall та України

18 жовтня Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" утворили спільне підприємство ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість".

Повідомлялося, що воно буде проводити обслуговування та ремонт техніки, поставленої Україні партнерами. Крім того, там проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall.

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