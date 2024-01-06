Економічні труднощі Німеччини пов’язані не лише з енергетикою.

У 2023 році Німеччина, яка має найбільшу економіку у ЄС, перебувала в рецесії на фоні енергетичних та проблем з інфраструктурою, спаду глобального попиту та відставання у гонці за домінування електромобілів, пише Bloomberg.

"Навіть якщо економіка Німеччини нарешті знову почне розвиватися у 2024 році, їй буде важко позбутися негативу, який стоїть за одним із найслабших річних показників за покоління", – заявляє автор.

Вказано, що німецький ЦБ очікує загальне зростання лише на 0,4% цього року. Це було б покращенням порівняно з 2023-м, але все ще одним із найгірших результатів у цьому столітті, у поєднанні з інфляцією, яка, на думку чиновників, триватиме довше, ніж в інших великих економіках єврозони.

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За словами журналістів, промислові замовлення в жовтні були близькі до найнижчого рівня з середини 2020 року, і економісти очікують, що дані за листопад покажуть зростання на 1%, але цього не достатньо, щоб відновити збиток.

"Ми досить песимістично дивимося на зростання Німеччини цього року. Поєднання циклічного та структурного тиску наразі руйнує надію на те, що країна зможе розплутати вузол і повернутися до попередніх темпів зростання… в осяжному майбутньому", – заявив головний економіст Deutsche Bank Research Штефан Шнайдер

Автор статті додає, що загальне враження може вказувати на другий квартал скорочення, який умовно називають спадом. Більш повна інформація буде доступна 15 січня, коли німецькі офіційні особи оприлюднять першу національну оцінку валового внутрішнього продукту G7 за 2023 рік.

Ймовірно буде зафіксовано невелике щорічне падіння, прогнозоване Бундесбанком на рівні 0,1%, тоді як Європейська комісія прогнозувала падіння на 0,3%.

"Єдиний раз за останні два десятиліття Німеччина почувалася гірше у 2009 році – коли вирувала світова фінансова криза – і потім під час пандемічного шоку 2020 року", – пише агентство.

Економічні труднощі Німеччини пов’язані не лише з енергетикою. Залишається важливим питання, як переоснастити економіку, щоб компенсувати роки нестачі інвестицій, оскільки уряд бореться з конституційно закріпленим лімітом запозичень. Ситуація також ускладнюється можливими новими і тривалими страйками на залізниці, обуренням фермерів через скасування субсидій.

Економіка України

В Мінекономіки заявляли, що українська економіка у листопаді продовжувала зростати навіть попри те, що минулого місяця польські перевізники блокували наземні пункти пропуску автомобільних вантажів, повідомили у Мінекономіки.

За підсумками листопада споживча інфляція в Україні сповільнилася до 0,5%. У жовтні показник становив 0,8%. З листопада минулого споживчі ціни в Україні піднялись на 5,1%. Отже у річному виміри інфляція також сповільнилась.

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