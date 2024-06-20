Берлін залишається блокуючою силою, незважаючи на вилучення пункту, який Німеччина вважала проблематичним.

Країни Євросоюзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина залишається блокуючою силою, незважаючи на вилучення пункту, який Берлін вважав проблематичним, пише Reuters з посланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського ЗПГ і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями і партнерами в третіх країнах.

За словами дипломатів і джерела агентства, знайомого з цим питанням, вагання Німеччини були частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між Міністерством закордонних справ і канцелярією канцлера.

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Вилучене положення було розширенням так званого "положення про відсутність Росії" щодо дочірніх компаній в третіх країнах. За їхніми словами, положення статті 12G було вилучено в компромісному тексті, розісланому державам-членам незадовго до зустрічі послів у середу пізно ввечері.

Цей пункт змусив би ці дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт до Росії та реекспорт для використання в Росії", як свідчить проект попередньої версії пакету.

За словами журналістів, ЄС постійно посилює санкції проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну у 2022 році, але його зусилля підриваються обходом через треті країни. Включення цього пункту призвело б до подальшого посилення заходів блоку.

Нові санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз 14 червня не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення обмежень. Наступне обговорення санкційного пакета щодо Росії планувалось на 19 червня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина – це не "нова Угорщина", і заперечує звинувачення у блокуванні нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

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