Посли планували обговорити та визначитися з цим питанням 14 червня, але тему санкцій в останній момент зняли з порядку денного.

Європейський Союз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення обмежень. Наступне обговорення санкційного пакета щодо Росії заплановане на 19 червня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських дипломатів.

Зазначається, що офіційні особи з 27 країн ЄС більше місяця обговорювали пакет, що включає заборону на перевалку російського СПГ і план покласти на операторів ЄС відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах.

За словами журналістів, посли мали обговорити та визначитися з цим питанням 14 червня ввечері, але тему санкцій в останній момент зняли з порядку денного засідання. Угорщина, найближчий союзник Росії в ЄС, схоже, була готова прийняти пакет санкцій, для якого потрібна одностайність блоку. Однак дипломати ЄС заявили, що Німеччина висловила застереження щодо впливу на свою галузь застереження щодо дочірніх компаній і партнерів у третіх країнах.

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Згідно з пакетом санкцій, ЄС також заборонив відвідувати свої порти кораблям, які сприяли військовим діям Росії. Це може включати транспортування товарів, які приносять значний дохід для Росії, товарів або технологій, що використовуються в секторі оборони та безпеки, або транспортування палива за межами системи обмеження цін G7.

Санкції проти РФ

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії, згідно з яким обмеження вперше будуть запроваджені проти російського скрапленого газу, хоча прямої заборони на імпорт російського СПГ до ЄС не передбачено.

Агенції dpa та AFP 13 червня повідомили, що Німеччина блокує нові санкції ЄС проти Росії. Один із чиновників ЄС заявив, що Німеччина останнім часом складає враження "нової Угорщини". Раніше саме Будапешт гальмував прийняття нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.

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