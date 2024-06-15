Він заявив, що новий пакет санкцій буде узгоджено "найближчим часом".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина - це не "нова Угорщина", і заперечує звинувачення у блокуванні нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як пише Politico, ЄС вів переговори про пакет санкцій, який заборонив би країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ через європейські термінали, але, як повідомили виданню європейські дипломати, Берлін виступив проти.

Водночас в інтерв'ю ЗМІ Axel Springer у кулуарах саміту G7 в Італії Шольц сказав, що пакет "не заблокований" і що країни "обговорюють деталі".

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"Ідеться про те, як зробити так, щоб німецька економіка могла здійснювати свою діяльність і водночас, щоб товари, які постачаються кудись до Південної Америки, до азіатської країни або до Африки, не потрапляли до Росії манівцями, де вони не повинні бути", - сказав Шольц. "І це має бути зроблено таким чином, щоб компанії могли з цим впоратися", - додав він.

"І я думаю, що це відбудеться найближчим часом. Це практичне питання, а не фундаментальне", - сказав Шольц.

Німецький лідер також прокоментував заяву, що Німеччина стала "новою Угорщиною", оскільки раніше саме Будапешт гальмував ухвалення російських санкцій.

"Так, це чудова фраза, але це повна нісенітниця", - сказав Шольц, говорячи про "нову Угорщину". = Ми хочемо знайти рішення".

ЄС погоджує новий пакет санкцій проти РФ

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз готує 14-й пакет санкцій проти Росії, згідно з яким обмеження вперше будуть введені проти російського скрапленого газу, хоча прямої заборони на імпорт російського ЗПГ в ЄС не передбачено.

Однак 14 червня Європейський Союз не зміг узгодити новий пакет антиросійських санкцій через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення обмежень.

Агентства dpa і AFP 13 червня повідомляли, що Німеччина блокує нові санкції ЄС проти Росії. Один із чиновників ЄС заявив, що Німеччина останнім часом справляє враження "нової Угорщини". Раніше саме Будапешт гальмував ухвалення нових антиросійських санкцій на рівні ЄС.

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