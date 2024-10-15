Цей опалювальний сезон планується пройти на газі власного видобутку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про підготовку України до зими та опалювального сезону – третього в умовах повномасштабної війни.

"Сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла", - сказав Шмигаль під час засідання уряду.

Що стосується накопичення ресурсів, то, за словами прем’єра, в газосховищах наразі є 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах, чого достатньо для проходження зими. Цей опалювальний сезон, як і минулий, планується пройти на газі власного видобутку.

Відео дня

"Всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон", - зазначив очільник уряду.

За словами Шмигаля, потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж наполовину – вже наявні 182 когенераційні установки сумарною потужністю 147,3 МВт, з яких 83 працюють. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року.

Також прем’єр повідомив, що у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали близько 700 млн євро перерахованих та анонсованих коштів. Крім цього, очікується успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електроенергії з ЄС: з 1,7 до 2,2 ГВт.

Шмигаль також акцентував, що триватиме підтримка українців в частині виплати субсидій, якими наразі користуються 2,8 млн родин.

"Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховується Пенсійним фондом. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо", - наголосив прем’єр.

Опалювальний сезон в Україні - останні новини

Раніше УНІАН писав, коли розпочнеться опалювальний сезон у різних регіонах України. В цілому житлові будинки розпочнуть опалювальний сезон, коли середньодобова температура сягне позначки у 8°C і триматиметься на такому рівні щонайменше три доби.

З 14 жовтня Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

У Мінсоцполітики розповіли, що за наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги надання субсидії припиняється. При цьому заборгованість можна погасити поступово, але для цього необхідно домовитися про реструктуризацію боргу з постачальниками послуг. В такому випадку, якщо регулярно платити борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію.

Вас також можуть зацікавити новини: