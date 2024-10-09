Зазначається, що борг за комунальні платежі можна реструктурувати.

Деякі українці, у яких є право на субсидію на комунальні послуги, мають борги. У Міністерстві соціальної політики пояснили, чи перепризначать субсидію в цьому випадку.

Пресслужба відомства у Facebook зазначила, що держава надає субсидію найуразливішим верствам населення, щоб зменшити навантаження на бюджет під час оплати послуг ЖКГ.

"Коли сім'я, отримуючи субсидію, накопичує борги за житлово-комунальні послуги, вона використовує цей інструмент підтримки від держави не за призначенням. Тому одним із критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів. Тобто якщо ви отримували субсидію і у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється", - ідеться в повідомленні.

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Водночас у відомстві зазначили, що заборгованість можна погасити поступово, але для цього необхідно домовитися про реструктуризацію боргу з постачальниками послуг.

"Якщо регулярно платити борг і не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. Тоді при зверненні за субсидією потрібно додати копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги. Борг за комунальні платежі можна реструктурувати строком до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника", - підсумували в Мінсоцполітики.

Субсидії в Україні - останні новини

Порядок нарахування житлових субсидій в Україні зміниться з 1 жовтня. Зазначено, що субсидії розраховуватимуть за 15 днів незалежно від дати початку опалювального сезону. Таким чином, уже в листопаді українці отримають компенсації за опалювальний сезон з урахуванням першої половини жовтня.

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