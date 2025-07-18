Найбільше за оренду однокімнатного житла доведеться заплатити у Приморському районі.

Станом на липень, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Одесі становить 11 тисяч гривень, що на 38% більше ніж пів року тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Зазначається, що в Одесі найбільше за оренду однокімнатного житла доведеться заплатити у Приморському районі, де середня ціна становить 15 тисяч грн. На другому місці - Київський район із середньою вартістю 10 тисяч грн. Замикає трійку Хаджибейський район - 7 тисяч грн. При цьому найдоступніша оренда однокімнатної квартири у Пересипському районі, де за квартиру в середньому просять 6,7 тисячі грн за місяць.

Середні ціни на оренду двокімнатної квартири в Одесі:

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Приморський - 21,1 тис. грн;

Київський - 12 тис. грн;

Хаджибейський - 9 тис. грн.

Середні ціни на оренду трикімнатної квартири:

Приморський - 35,9 тис. грн;

Київський - 14 тис. грн.

Ринок оренди житла - останні новини

У червні 2025 року п’ятірку міст з найбільшим запитом на подобову оренду квартир складали міста-мільйонники. Перше місце за кількістю відгуків на оголошення посіла Одеса. Далі йшли Київ, Львів, Дніпро та Харків.

Раніше повідомлялося, що середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила понад 7,5 тис. гривень. За даними Держстату, перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область.

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