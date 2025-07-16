У більшості регіонів орієнтовна вартість оренди житла становить від 800 до 1 000 грн за добу.

У червні 2025 року п’ятірку міст з найбільшим запитом на подобову оренду квартир складали міста-мільйонники. Перше місце за кількістю відгуків на оголошення посіла Одеса. Далі йдуть Київ, Львів, Дніпро та Харків. Такі дані наводить команда OLX.

"Ключова тенденція - ціни у червні 2025 "на рівні" з цінами червня 2024 року. У більшості регіонів це орієнтовно від 800 до 1 000 грн за одну добу. Єдине місто з помітним зростанням медіанної ціни - Одеса, маємо +50% у вартості до 1 500 грн. На другому місці за зростанням Полтава, +38% до 900 грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з минулорічним показником, у червні 2025 року кількість відгуків суттєво знизилась у Полтаві (-60%). У більшості міст попит на подобову оренду зменшився на 20-40%, а саме:

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Запоріжжя - 44%;

Київ - 43%;

Дніпро - 36%;

Харків - 27%.

Водночас зростання кількості відгуків фіксується в Одесі (+67%). Інші два міста, де тенденція позитивна - Тернопіль (+39%) та Черкаси (+30%).

Щодо пропозиції, то лідером за зростанням також є Одеса (+91%). Станом на червень 2025 року кількість оголошень про оренду подобового житла в Одесі перевищувала показник у Києві на 41%. На 13% пропозиція цього року вища у Запоріжжі, Черкасах та Житомирі. У інших містах показник змінився не суттєво: кількість зменшилась або ж зросла на 20-30 активних оголошень.

"Очікувано у сезон літнього відпочинку рекордсменом є Одеса, яка займає перше місце за попитом, випередивши Київ. Також на початку туристичного сезону тут помітно зросла медіанна ціна та кількість пропозицій для подобової оренди (майже вдвічі). У інших обласних центрах ціни переважно не змінились з минулого року, за винятку Полтави, де ціна зросла, а попит - зменшився", - резюмували в дослідженні.

Ринок оренди житла - останні новини

Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила понад 7,5 тис. гривень. За даними Держстату, перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область.

Згідно дослідження DIM.RIA, у червні користувачі ще більш активно шукали нерухомість в оренду. Зацікавленість спостерігалася абсолютно у всіх областях України.

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