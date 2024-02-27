У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб також збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком.

З 1 березня 2024 року в Україні передбачено проведення індексації пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів, розповіли в Кабміні.

Зазначається, що індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2023 року включно. Буде перераховано показник середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсій.

Розмір збільшення пенсії в результаті перерахунків не може бути меншим за 100 грн та більшим за 1500 грн. Перерахунок буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ. Коефіцієнт індексації – 1,0796.

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Передбачено такі додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат:

розмір пенсії непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, не може бути нижче 3370 грн;

у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років, мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, розмір пенсійної виплати не може бути нижче 3370 грн;

у пенсіонерів віком від 70 до 80 років, мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, розмір пенсійної виплати не може бути нижче 3240 грн;

пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсія обчислюється в розмірі, пропорційному до страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3240 грн;

у пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, у осіб з інвалідністю І групи, розмір пенсійної виплати не може бути нижче 2980 грн;

у інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону, відповідно до якого призначено пенсію), розмір виплати та щомісячної державної адресної допомоги не може бути нижче 2725 грн.

Як зазначили у ПФУ, також з 1 березня у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Пенсії в Україні

Кабінет міністрів 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Пенсії буде підвищено майже на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5 717 грн. Розмір підвищення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати в Україні.

До того ж пенсіонери можуть збільшити розмір виплат за рахунок надбавок. Йдеться про доплати за віком. Можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу і не тільки.

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