Є доплати, які призначають автоматично, але інколи потрібно звертатись самостійно.

Пенсіонери можуть збільшити розмір виплат за рахунок надбавок. Йдеться про доплати за віком. Про це ефірі телемарафону заявила керівник управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Зазначається, що ті, кому виповнилось 70 років додатково отримують 300 грн, 75 років – 456 грн, 80 років – 570 грн. Йдеться про громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 грн.

Також пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років – для жінок. В такому випадку пенсія збільшується на 1%, однак не більше, ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). Отже максимальний розмір доплати становить 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу.

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"Ці доплати уже існують не перший рік. Вони виплачуються щомісячно пенсіонерам, які досягають відповідного віку… Йдеться про 70, років, 75, 80 років. Тобто при досягненні особою цього віку їй одночасно без звернення встановлюється ця доплата", – зазначила Поляковська.

Однак, за її словами, потрібно звертати увагу, що є надбавки, які встановлюються автоматично, а є такі, щодо яких потрібно звертатися. Наприклад, доплата за понаднормовий стаж призначається автоматично, коли людина звертається за призначенням пенсії.

"Наступні доплати, де не потрібно звертатися і вони призначаються автоматично, це якщо особа досягає 65-річного віку і має необхідний стаж: жінка 30 років, чоловік 35 років. Їм встановлюється доплата, якщо розмір пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати. З 1 січня мінімальна зарплата підвищилась і становить 7100 грн", – вказала представник ПФУ.

Зокрема, якщо у 65-річної людини, яка має необхідний стаж, розмір пенсії менше, ніж 2840 грн, їй встановлюється відповідна доплата. Це стосується і 70-річних, 75-річних і до 80-річних.

Крім того, також не потрібно додатково звертатись за підвищеннями "дітям війни". Такі доплати встановили автоматично ще у 2007 році при ухваленні відповідного закону.

Водночас Поляковська додала, що деякі надбавки передбачають подання документів, відповідної заяви. Йдеться про надбавки на непрацездатних неповнолітніх дітей, якщо пенсіонер має на своєму утриманні неповнолітню дитину і не працює. Для цього треба подати заяву та свідоцтво про народження дитини.

За словами держслужбовця, сума такої доплати є сталою. Громадяни, які вийшли на пенсію згідно із загальнообов'язковим державним страхуванням, отримують по 150 грн. Але пенсіонерам-військовослужбовцям встановлюється надбавка у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Один раз встановивши таку надбавку, її перераховують щоразу в разі зміни прожиткового мінімуму.

Пенсії в Україні

Раніше УНІАН писав, що у 2024 році уряд проведе індексацію пенсій. Передбачається, що виплати зростуть на 13%. Таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу зростання споживчих цін.

У 2023 році середні пенсії в Україні зросли на 16,5% або на 762,7 грн. Станом на 1 січня 2024 року середній розмір пенсії складає 5 385,25 грн. Роком раніше середня пенсія становила 4 622,59 грн.

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