Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають певним умовам.

Частині пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Про це повідомила прес-служба Пенсійного фонду.

Зазначається, що перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Період, протягом якого надається щомісячна додаткова грошова допомога, залежить від фінансування проекту.

Право на отримання додаткової грошової допомоги мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

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отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової допомоги, сум індексації і т. д.);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання ВПО.

За даними ПФУ, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Виплата здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей.

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться у такий спосіб:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення поштового оператора.

Допомогу виплачують відповідно до постанови Кабміну від 28 липня 2023 року про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення.

Пенсії в Україні

З 1 березня в Україні відбулась планова індексація пенсій. Раніше йшлося про те, що пенсії буде проіндексовано на 13%, але з урахуванням рівня інфляції ця цифра стала дещо меншою – 8%.

Раніше у Пенсійному фонді України надали роз'яснення щодо того, на які пенсії можуть претендувати особи з інвалідністю, якими є особливості їх оформлення та мінімальні розміри виплат.

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