Йдеться про громадян, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами.

Деякі категорії українців мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Йдеться про працівників, які були зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами після досягнення 50 років. Такі умови праці визначаються спеціальним переліком (Список №1). Про це у Facebook розповіло Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Водночас однією з умов є наявності необхідного страхового стажу за Списком №1:

чоловіки – не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки – не менше 20 років, з них не менше 7,5 роки на зазначених роботах.

У ПФУ зазначили, що з 2015 року вік жінок підвищується поступово з 45 до 50 років залежно від дати народження. За відсутності необхідного страхового стажу у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності страхового стажу: з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 24,5 роки у чоловіків і не менше 19,5 роки у жінок.

Відео дня

Також право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники, які були зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва за Списком №2 після досягнення 55 років та за умови наявності необхідного страхового стажу:

чоловіки – не менше 30 років, з них не менше 12,5 роки на зазначених роботах;

жінки – не менше 25 років страхового стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах є проведення атестації робочих місць за умовами праці. У разі порушення терміну проведення чергової атестації періоди роботи працівників, що перевищують 5-річний період, не зараховуються до пільгового стажу.

Спеціальний стаж, отриманий до 21 серпня 1992 року, не потрібно підтверджувати документами про атестацію робочого місця. Для призначення даного виду пенсії, окрім документів, що підтверджують особу та набутий страховий стаж, особа має надати документи про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Пенсії в Україні

Станом на 1 липня в Україні налічувалось 10,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії складав 5816,62 грн, що на 431,37 грн більше, ніж на початку року (5385,25 грн). Із зазначеної кількості 2,7 млн працюючих пенсіонерів наразі в середньому отримують 6216,2 грн.

Певні категорії громадян України отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Зокрема, деякі пенсіонери входять в зазначені категорії.

Вас також можуть зацікавити новини: