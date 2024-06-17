Таку допомогу можна оформити в органах соціального захисту населення або у ЦНАПі.

Українці, які не мають достатнього страхового стажу для пенсії за віком, можуть отримувати державну соціальну допомогу. Про це в Telegram iповідомляє прес-служба Кабміну.

Станом на 2024 рік для виходу на пенсію потрібно мати такий стаж:

у 60 років – від 31 року стажу;

у 63 роки – від 21 до 31 року стажу;

у 65 років – від 15 до 21 року.

Водночас українці, які мають страховий стаж менший 15 років, можуть отримувати соціальну допомогу у 65 років, якщо дозволяє сукупний дохід сім’ї. Замість традиційної пенсії такі люди отримують соціальну допомогу. Таку допомогу можна оформити в органах соціального захисту населення за місцем прописки/проживання або у ЦНАПі.

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Для оформлення потрібно підготувати такі документи:

заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

паспорт, трудову книжку і документ, що затверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

довідку Пенсійного фонду про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців;

копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною).

При подані документів потрібно пред’явити паспорт.

Сума допомоги

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму. Розмір такої виплати у 2024 році становить 2361 грн (прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

При зміні прожиткового мінімум збільшується розмір соціальної допомоги для непрацездатних осіб. Цього року прожитковий мінімум був збільшений з 2093 грн до 2361 грн, або 12,8%.

Пенсії в Україні

У червні 2024 року значна частина працюючих пенсіонерів почне отримувати збільшену пенсію. Збільшення виплат відбудеться у зв'язку з квітневим перерахунком. Сума для кожного пенсіонера – індивідуальна.

Громадяни України, які мають право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника), призначається один з цих видів за їх вибором. Такі норми передбачені ст. 10 закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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