До 1 липня додаткові виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

З 1 липня цього року Пенсійний фонд України отримав повноваження призначати та здійснювати нові виплати деяким категоріям осіб. Йдеться про громадян, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах, повідомила пресслужба ПФУ.

Зокрема, Пенсійний фонд такі види нової допомоги:

одноразову грошову винагороду особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;

довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента;

довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента;

одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.

В ПФУ підкреслили, що до 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

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Крім того, органи Пенсійного фонду забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії РФ.

Пенсійний фонд – останні новини

Раніше УНІАН писав, що додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено до кінця 2024 року.

В Україні пенсій призначаються за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років. Такі види пенсій передбачені законом про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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