Спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно.

Додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, буде продовжено до кінця 2024 року.

В Мінсоцполітики повідомили, що у серпні 2023 року відомство разом з Пенсійним фондом та Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН) ініціювали спільний проєкт, мета якого – підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Від серпня минулого року такою допомогою охоплено більше 421 тисячі пенсіонерів, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій. Сукупний обсяг такої підтримки від ВПП ООН – вже понад 1,68 мільярда гривень

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"Реалізація цього проєкту дозволила спрямовувати наявний у міжнародних партнерських організацій фінансовий ресурс найбільш вразливим громадянам похилого віку. На жаль, часто пенсіонери – особливо самотні – не мають можливості самостійно звернутись за отриманням додаткової допомоги (зареєструватись на відповідному сайті, відвідати офіс міжнародної організації тощо", – прокоментувала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Повідомляється, що дані виплати буде продовжено ВПП ООН до грудня 2024 включно (в подальшому питання продовження виплат буде вирішуватися донорами в залежності від наявного фінансування).

У міністерстві нагадали, що додаткова грошова допомога надається пенсіонерам, які отримують пенсію меншу за 3250 гривень і проживають на територіях активних або можливих бойових дій та які не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Наголошується, що спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно. ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. А виплата проводиться або на банківську картку, або через відділення "Укрпошти".

Пенсіонери в Україні - останні новини

Раніше у Пенсійному фонді повідомляли, що частині пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Перелік одержувачів виплат визначається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ.

25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Документ розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій. Зокрема, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

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