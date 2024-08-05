За словами депутата, цьогоріч в Україні зросли продажі нових автомобілів з салону.

Підвищення податків при купівлі нового автомобіля з автосалону чи продажі квартири є певним видом податку на розкіш та необхідністю під час війни. Таку думку висловив народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE, зазначивши, що в пропозиціях Кабінету міністрів є раціональне зерно.

"Наприклад, підняття податку, якщо ти купуєш автомобіль з салону, наразі він складає 5%, пропонується – 15%, я думаю, це такий вид податку на розкіш. Під час війни купувати нову машину з автосалону, я думаю, це не перша необхідність, але якщо купуєш, відповідно, сплачуєш в бюджет додаткові кошти. Якщо ти продаєш квартири – якщо в тебе багато квартир, ти одну-дві-три продаєш, то відповідно вже додаткова сплата податків має відбуватися", – сказав він.

Крейденко зазначив, що за статистикою, у 2024 році зросли продажі автомобілів з салону, що його дивує.

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"Питання в тому, що для того, щоб виплачувати нашим військовим кошти, нам треба відшукати ці кошти… Я розумію, що зараз всім важко і важко вести бізнес, але ми всі залежимо від армії, від наших військових. Якщо на передовій не буде відповідної техніки, фронт може наблизитися ще ближче", – сказав нардеп.

Плани уряду щодо підвищення податків

Вперше з початку повномасштабного вторгнення уряд України запланував підвищити податки, аби мати змогу фінансувати Збройні сили. Серед пропозицій – підвищення військового збору та запровадження його на ФОПів.

Найвищі ставки податку застосовуватимуться до ряду видів діяльності, таких як перша реєстрація приватних транспортних засобів (15% від вартості автомобіля) і продаж ювелірних виробів (до 30% від продажної ціни). Продажі нерухомості також будуть обкладатися новим 5% податком.

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить проблем, пов'язаних із запровадженням військового збору в розмірі 15% вартості транспорту. За його словами, автомобіль не є покупкою першої необхідності в країні, в якій триває війна.

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