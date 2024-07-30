Сергій Марченко зазначив, що через це рішення багато критики.

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить проблем, пов'язаних із запровадженням військового збору в розмірі 15% вартості транспорту. Передбачається, що його платитимуть під час першої реєстрації авто.

В інтерв'ю РБК-Україна чиновник зазначив, що критики частково мають рацію, коли кажуть, що це рішення призведе до тінізації ринку.

"Тоді це питання до правоохоронних органів, які повинні боротися з тіньовим ринком", - вважає Марченко.

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При цьому він вказав, що авто не є покупкою першої необхідності в країні, в якій триває війна.

"У нас проблема безпеки, горить будинок, а ви говорите, що не потрібно купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль... Купівля авто зараз не є невідкладною критичною потребою", - заявив чиновник.

Крім того, Марченко нагадав, що для сектору безпеки і оборони автомобілі ввозяться без мита і без сплати ПДВ.

Підвищення податків в Україні - останні новини

У Верховній Раді озвучили дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 мільярдів гривень.

У зв'язку з низкою фінансових проблем Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки. Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, підвищення ставки військового збору із зарплат українців з 1,5% до 5%, а також його поширення на юросіб - 1% від обороту і на окремі операції фізосіб - з 5 до 30%.

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