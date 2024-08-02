Проінфляційні ризики містить можливе впровадження військового збору з доходів підприємств.

Ініціативи з введення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або відміни податкових пільг можуть мати різний вплив на інфляцію. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що фінансування значних витрат на безпеку та оборону потребує розширення внутрішньої ресурсної бази бюджету, і базовий сценарій прогнозу регулятора враховує низку мобілізаційних заходів у 2024 році, зокрема підвищення акцизних податків.

"Водночас ініціативи з введення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або відміни податкових пільг наразі є ризиком прогнозу. Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію. Так, підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків", – йдеться в документі.

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Повідомляється, що податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків, адже їх підвищення напряму відобразиться на споживчих цінах. Зокрема, в разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до індексу споживчих цін. Водночас, як демонструє світовий досвід, цей ефект зазвичай відображається на показнику річної інфляції протягом 12 місяців і надалі згасає.

Нацбанк попереджає, що проінфляційні ризики містить можливе впровадження військового збору з доходів підприємств. Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів.

"Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім випадків вертикально інтегрованих компаній. Запровадження такого податку може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду", – пояснює регулятор.

Підвищення податків в Україні

Уряд України планує підвищити податки на різноманітні товари, починаючи від палива та тютюнових виробів і закінчуючи продажем нових транспортних засобів, щоб підкріпити свій кволий бюджет. Це має стати першим підвищенням податків у країні після повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає справедливим кроком підвищувати податки під час війни заради фінансування Сил оборони. Він зазначив, що частина громадян не платить ПДФО, військовий збір та ЄСВ, обираючи мінімальну зарплату або оформлюючи ФОП.

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