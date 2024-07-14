Право на таку пенсію мають непрацездатні родичі померлого годувальника, відмітив експерт.

У разі померлого годувальника сім'ї, право на пенсію мають непрацездатні родичі померлого, насамперед це чоловік або дружина, якщо вони вже досягли пенсійного віку або мають групу інвалідності. Також це можуть бути батьки померлого або його неповнолітні діти, пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, пише "На пенсії".

Якщо ж загинув або помер військовий, то пенсія призначається в розмірі від 30 до 70% його грошового забезпечення. Це залежить вже від причини смерті.

"За Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб", пенсія у зв’язку з втратою годувальника не може бути меншою, ніж два прожиткові мінімуми, тобто 4 722 гривні. Окремою постановою Кабінету Міністрів передбачено, що за людину, яка, починаючи з 2014 року, загинула безпосередньо в бойових діях, пенсія за втратою годувальника не може бути меншою за 7 800 гривень. Якщо претендентів більше, то кожен утриманець отримає не менше, ніж 6 100 гривень на місяць", - пояснив експерт. Відео дня

У випадку смерті військового, пенсію у зв'язку з втратою годувальника допомагають оформити ТЦК чи інші відомства, яким підпорядковувався військовослужбовець. Вони мають допомогти родичам зібрати необхідні документи. Серед них: довідки про грошове забезпечення, про факт і причини смерті, та передати все у Пенсійний фонд.

Водночас Коробкін звернув увагу, якщо людина зникла безвісти, то її родичі також мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, незалежно від того, це військова чи цивільна людина.

Соціальні виплати в Україні - що потрібно знати

Як раніше повідомляв УНІАН, цивільні дружини загиблих військових тепер зможуть отримати грошову допомогу. Так, рідні загиблих захисників можуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 15 млн грн.

Також УНІАН повідомляв, що в ПФУ розповіли, коли виплати можуть припинити. Так, різні види пенсій можуть скасувати за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду.

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