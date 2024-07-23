Ім'я нового власника поки не назвала.

У супер'яхти Alfa Nero, яка понад два роки простояла покинутою в Карибському морі, з'явився новий власник. 81-метрове судно продано за 40 мільйонів доларів.

Видання Bloomberg пише, що продаж став останньою спробою покласти край багаторічній сазі про Alfa Nero. Російський олігарх покинув розкішну яхту на Антигуа в березні 2022 року, після того, як проти нього були введені санкції з боку Мінфіну США. Потім технологічний мільярдер Ерік Шмідт спробував купити її на аукціоні, але відмовився від цього задуму, коли продаж перетворився на юридичні чвари.

Тим часом судно стояло в гавані Фалмута на Антигуа, за ним доглядав екіпаж, що коштувало понад 100 тисяч доларів на місяць.

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Новий власник Alfa Nero заплатить 40 мільйонів доларів, що набагато менше, ніж 67,6 мільйона доларів, які Шмідт, колишній генеральний директор Google, запропонував минулого року.

"Вона коштує не 40 мільйонів, а набагато більше", - каже Річард Хіггінс, брокер із Northrop & Johnson, який представляв інтереси покупця. "Їм (сім'ї Гур'єва - УНІАН) потрібно було продати яхту".

За словами Хіггінса, новий власник - європеєць і, найімовірніше, виставить Alfa Nero на чартерний ринок.

Водночас Рональд Сандерс, посол Антигуа і Барбуди в США, заявив, що "новий власник Alfa Nero не внесений до санкційного списку будь-якої країни або установи".

Санкції проти російських олігархів - останні новини

Alfa Nero - одна з більш ніж дюжини супер'яхт, які застрягли в портах по всьому світу після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну у 2022 році спричинило серію економічних санкцій проти російських олігархів. Багато з цих суден застрягли в невизначеності на тлі дорогих юридичних спорів і зростаючих витрат на утримання.

Російський мільярдер Андрій Гур'єв, який перебуває під санкціями, спочатку купив Alfa Nero у 2014 році за 120 мільйонів доларів, заявили в Міністерстві фінансів США, але Гур'єв заперечує. Пізніше його дочка Юлія Гур'єва-Мотлохова заявила про свої права на яхту, що призвело до судового спору.

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