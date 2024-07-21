Оперативні дії з конфіскації розкішних яхт стали символом рішучості Заходу після вторгнення в Україну.

Захід заарештував низку суперяхт російських олігархів після повномасштабного вторгнення в Україну. Учасники антикорупційних кампаній сподівалися, що ці судна будуть продані з аукціону, а виручені кошти можна буде віддати Україні.

Видання Financial Times пише, що через два з гаком роки після початку повномасштабної війни майбутнє цих суперяхт залишається невирішеним. Колись цінні трофеї у відповіді Заходу на російську агресію, тепер стали фінансовим тягарем через величезні витрати на утримання. Для західних урядів рішення долі суперяхт стане серйозною перевіркою ефективності економічних санкцій. Для юристів, які працюють на олігархів, яким вони належать, - це акт сучасного піратства.

Що відбувається із заарештованими суперяхтами

Жодне судно так не ілюструє головного болю, якого завдають західним урядам захоплені суперяхти, як Amadea - 348-футова яхта вартістю 300 мільйонів доларів, затримана владою США на Фіджі 2022 року.

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Коли Міністерство юстиції США конфіскувало яхту Amadea, воно заявило, що вона належить дагестанському золотому магнату Сулейману Керімову. Мін'юст заявив, що він "входить до групи російських олігархів, які наживаються на російському уряді за рахунок корупції та його шкідливої діяльності по всьому світу".

Заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявила тоді, що цей арешт "має показати кожному корумпованому російському олігарху, що він не може ховатися". Після цього американська влада перевезла судно Amadea з Фіджі до Сан-Дієго, де воно пришвартоване досі.

За той час, що Amadea простояла в Сан-Дієго, вона накопичила боргів за технічне обслуговування на суму 740 000 доларів на місяць, або майже 9 мільйонів доларів на рік, які має оплачувати уряд США.

29 березня 2022 року заарештували 192-футову суперяхту Phi аквамаринового кольору, пришвартовану в лондонському порту Канарі-Уорф, що належить російському бізнесменові Сергію Науменку. Росіянин неодноразово заперечував будь-який зв'язок з Путіним або російською державою і двічі безуспішно звертався до англійських судів з вимогою зняти всі санкції з яхти.

Якщо борги яхти Phi лягли важким тягарем на її власника, то у випадку з іншими суперяхтами борги залишаються проблемою держав, де вони перебувають. Яхті Lady M, що належить російському сталеливарному і гірничодобувному магнату Олексію Мордашову, було заборонено залишати італійський порт Імперія.

Саботаж також є ризиком. Яхта Lady Anastasia, захоплена на Майорці, що належить генеральному директору російського експортера зброї "Рособоронекспорт" Олександру Міхєєву, в лютому 2022 року була майже знищена українським механіком, що працював на судні, який намагався навмисно затопити його.

Деякі човни просто зникли. Влітку 2022 року із сардинського порту Ольбія зникли дві яхти, що належать Дмитру Мазепіну. Розслідування, проведене фінансовою поліцією Італії, засвідчило, що одна з них перед зникненням зробила зупинку в Тунісі, а іншу помітили такою, що пливла в бік Туреччини. У відповідь Італія наклала на Mazepin штрафи, які досі не сплачено.

Інша яхта, Sailing Yacht A, завдовжки 468 футів, що є однією з найбільших приватних моторних яхт із вітрилом у світі, перебуває під арештом у порту Трієста. Італійська держава стверджує, що яхта належить російському олігархові Андрію Мельниченку, її утримання коштує італійським платникам податків більш ніж 18 мільйонів євро. Адвокати Мельниченка заявили, що він особисто не володіє яхтою, а натомість вона контролюється трастом, який не має до нього жодного стосунку.

У цій сфері заведено володіти суднами через каскади офшорних компаній і анонімних трастів, через що стає дуже складно відстежити справжнього власника.

"Шехерезада", одна з найдовших яхт у світі, вартість якої оцінюють у 700 мільйонів доларів, була конфіскована італійською владою в тосканському порту Марина-ді-Каррара в травні 2022 року через підозри в "значущих економічних і ділових зв'язках із видатними представниками російського уряду, які перебувають під санкціями ЄС". За даними Фонду Олексія Навального, вона належить Путіну.

Спроби продати суперяхти

Минулого місяця суд Нью-Йорка постановив, що уряд США не має права продавати "Амадею", а це значить, що американським платникам податків доведеться й надалі оплачувати рахунки за її утримання. Навіть якщо уряду вдається встановити право власності та отримати дозвіл суду на продаж суперяхти, подальші юридичні складнощі можуть ускладнити пошук покупця.

У червні 2023 року яхту Alfa Nero, яка імовірно належить фосфатному мільярдерові Андрію Гур'єву і яка була конфіскована в гавані Фалмута, Антигуа, продали на аукціоні за 67 мільйонів доларів колишньому керівнику Google Еріку Шмідту. Пізніше угода зірвалася: посол США на Антигуа оголосив, що Шмідт відмовився від покупки, оскільки побоювався майбутніх юридичних проблем.

Юлія Гур'єва-Мотлохова, дочка Гур'єва, цього року почала оскаржувати рішення уряду Антигуа про арешт і продаж яхти Alfa Nero, стверджуючи, що вона є єдиним бенефіціаром трасту, якому належить яхта. Очікується, що справу буде розглянуто у вересні.

Продажі суперяхт обвалилися - що відомо

Продажі суперяхт минулого року різко знизилися. Серед причин цього називають великі черги, зростання цін, а також санкції проти російських олігархів.

Згідно з новим звітом SuperYacht Times, продажі нових суперяхт (довжина яких становить понад 100 футів) впали у 2023 році на 17%. Загалом було продано 203 нові суперяхти, тоді як позаторік цей показник становив 245 одиниць. Якщо ж порівнювати з 2021-м, то різниця стає ще більшою, адже тоді продали 313 суперяхт.

Найбільше постраждав ринок великих суперяхт, довжина яких становить понад 200 метрів: у цьому разі падіння взагалі становило 40%. Основна причина цього - повномасштабне вторгнення Росії в Україну та санкції проти росіян.

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