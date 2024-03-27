Зазначається, що ці судна доставляють низку проблем.

Війна Росії проти України змусила уряди багатьох країн запровадити санкції проти найбагатших росіян, зокрема конфіскувати їхні суперяхти вартістю в сотні мільйонів доларів. Але незрозуміло, чи можна їх продати або хто їх купить, внаслідок чого в портах застрягли масивні яхти.

"Російська проблема стає все більш і більш серйозною", - сказав один брокер розкішних яхт виданню Business Insider на Міжнародній виставці яхт у Палм-Біч.

Російські олігархи володіли другим за величиною флотом суперяхт

Росія - один із найбільших гравців на величезному ринку яхт. У серпні 2021 року росіяни володіли другою за величиною часткою яхт завдовжки понад 40 метрів. На їхню частку припало 16% купівель нових суперяхт за десятиліття, що передувало звіту, і вони відомі тим, що витрачають гроші на екстравагантні інтер'єри й унікальні функції. Наприклад, один олігарх замовив великий сейф у каюті власника, в якому той міг би зберігати свої гвинтівки. Він любив стріляти по тарілочках на палубі.

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Тепер ці продажі зупинилися, оскільки олігархи потрапили під міжнародні санкції. Постраждало не менше дюжини суперяхт загальною вартістю понад 1 мільярд доларів. І ніхто не знає, що з ними буде далі.

У чому проблема російських яхт

Російські суперяхти, що потрапили під санкції, важко купити і продати.

Перша проблема полягає в тому, що багато яхт "заморожені", а не заарештовані. Це означає, що хоча російські власники не можуть їх використовувати, технічно вони не належать іноземному уряду, тому їх не можна продати без спеціального дозволу.

"У мене було кілька запитів, але все, що ви можете їм сказати, це те, що ми ще не знаємо результату справи", - сказав на яхт-шоу інший брокер суперяхт.

І незважаючи на заяви брокера про інтерес до цих яхт, більшість ультра-багатіїв - або, принаймні, їхні брокери - не хочуть наближатися до цих суден і на десять футів, навіть якщо уряд отримає законний дозвіл на їхній продаж.

"Який вигляд це матиме, якщо ви купите російську яхту?" - каже Джулія Сімпсон, брокер з Thompson of Monaco. "Навіть якщо це абсолютно законно і нормально, на кону надто багато запитань, - каже вона, - наприклад, як первісний власник отримав свої гроші і чи може це виставити нового покупця в поганому світлі".

Крім того, можливі юридичні наслідки, оскільки уряду важко довести, кому насправді належать яхти.

"Олігархи зазвичай структурують свою власність на ці дорогі активи через мережу офшорних підставних компаній і трастів, покликаних приховати справжнього власника", - сказав Джошуа Нафталіс, колишній федеральний прокурор.

А якщо уряд і отримує право власності, то це значною мірою залежить від рішення суду. Наприклад, росіянин, чия яхта була конфіскована французьким урядом, отримав доступ до свого судна після того, як виграв судовий розгляд у 2022 році.

"Придбати яхту дуже складно", - сказав Ральф Дазерт, голова відділу аналітики SuperYacht Times. "Існує великий ризик того, що колишній (російський) власник подасть на вас до суду, щоб повернути яхту".

Він вказав на Alfa Nero, 82-метрову яхту, яку Ерік Шмідт планував придбати за 67 мільйонів доларів минулого року на аукціоні, організованому Антигуа і Барбудою. Він відмовився від цієї ідеї після того, як різні сторони спробували заблокувати продаж, імовірно, порахувавши, що він не вартий головного болю із законом.

"Коли причина для санкцій зникне, а це може статися, російські власники спробують повернути свої яхти", - сказав Сімпсон. "Зрештою, уряд не збирається їм платити".

При цьому, якщо санкції буде знято, яхти коштуватимуть набагато менше, ніж коли їх конфіскували, оскільки невикористане судно стає непридатним набагато швидше, ніж те, що борознить моря. Росіянам, які потрапили під санкції і зуміли зберегти контроль над своїми суперяхтами, буде нелегко позбутися їх у майбутньому.

Американцям, які спробують вести бізнес з олігархами, що перебувають під санкціями, доведеться пройти через безліч перешкод - наприклад, знайти банк для оформлення покупки, що буде практично неможливо. Якщо ж їм це вдасться, і уряд дізнається про це, їм загрожують великі штрафи, а угоду буде визнано недійсною.

Санкції проти російських олігархів - головні новини

ЄС посилив санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. У жовтні 2022 року країни Європи затвердили восьмий пакет обмежень.

У зв'язку із санкціями майно й активи підсанкційних російських олігархів, пов'язаних із Путіним, у кількох країнах уже заарештували. Серед заарештованого - вілли та інші об'єкти нерухомості, літаки і яхти олігархів.

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