Обмежувальні заходи мають бути запроваджені перед другою річницею повномаштабного вторгнення РФ в Україну.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення запровадити 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомив редактор "Радіо свобода" Рікард Йозвяк в мережі X (колишній Twitter).

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" 13 пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Мають бути оприлюднені безпосередньо перед річницею на 24 лютого", – повідомив Йозвяк.

Також, було схвалене окреме рішення про продовження ще на шість місяців санкцій стосовно понад 1900 осіб та компаній з Росії і Білорусі.

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За його словами, Угорщина хотіла усунути з санкційного списку низку осіб, але їй цього не вдалося. Йдеться про таких осіб як Алішер Усманов, В’ячеслав Кантор та Микита Мазепін.

Санкції проти РФ

Як повідомляв УНІАН, очікується, що 13 пакет санкцій буде найслабшим серед усіх обмежувальних заходів, запроваджених Євросоюзом з часу повномаштабного вторгнення РФ. Очікується, що ці санкції передбачатимуть обмеження для фізичних і юридичних осіб. Водночас, у цьому пакеті не буде нових заборон на російський імпорт.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припинить блокувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.

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