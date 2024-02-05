Як вважають експерти, 13-й пакет санкцій Єврокомісії спричинить мінімальні дебати серед держав-членів ЄС.

У новому, 13-му пакеті санкцій від Європейської комісії не буде нових заборон на імпорт з Росії. Про це повідомляє Reuters.

"Будуть сотні списків юридичних та фізичних осіб. Жодних великих назв (компаній)", – цитує агентство одного з неназваних дипломатів.

Зазачається, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти у найближчі дні, також розширить список російських компаній, яким фірми ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

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Під цим розуміють предмети, які можуть служити цілям як у звичайному житті, так і на полі бою. Останнім часом це питання є особливо важливим у зв'язку з нарощуванням Росією виробництва БПЛА.

За словами журналістів, деякі країни ЄС закликали в рамках нового пакету заборонити більше російського експорту, наприклад алюмінію. Однак Єврокомісія вирішила піти шляхом, який не спричинив би гострих дебатів між країнами-членами Євросоюзу і сприяв би максимально швидкому прийняттю нового пакета санкцій.

Повідомляється, що після ухвалення 13-го пакету Єврокомісія швидко запропонує 14-й, у якому можуть бути нові заборони на імпорт.

Попередній пакет

12-й пакет санкцій проти Росії погодили у грудні минулого року. Він включав до себе запровадження заборони на прямий чи непрямий імпорт алмазів з РФ. Європа також запровадила додаткові заходи, щоб запобігти обходу санкцій та забезпечити дотримання обмеження цін на нафту.

Прийняття 12-го пакету зіштовхнулось із труднощами. Його заблокували австрійці, які хотіли виключити Raiffeisen Bank International з українського чорного списку.

Згодом Україна пішла на поступки в цьому питанні і санкції було розблоковано.

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