Водночас він побачив нагоду для того, аби поговорити про мирні переговори між Україною та Росією.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припинить блокувати новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки для цього більше немає причин.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сійярто у Facebook, він зазначив: "Угорщина не блокуватиме пакет санкцій проти Росії, оскільки на етапі підготовки вдалося прибрати всі пункти, що суперечать угорським інтересам".

Міністр також зауважив, що річниця повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну "має стати приводом", щоб говорити про припинення вогню та мирні переговори.

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Антиросійські санкції Євросоюзу

Новий пакет санкцій неодноразового називали "найслабшим". Йшлося про те, що обмеження хочуть запровадити проти 55 компаній та понад 60 фізичних осіб з Росії. Водночас ще на початку лютого стало відомо, що в пакеті не буде нових заборон на російський імпорт.

Пізніше стало відомо, що в рамках нових обмежень ЄС хоче накласти санкції на чотири китайські організації, які допомагають Москві купувати європейські товари подвійного призначення. Також обмеження повинні торкнутися інших країн, зокрема Туреччини, Індії та Сербії.

За даними Financial Times, Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії через незгоду із заходами, спрямованими проти Китаю.

Зазначається, що представники Угорщини виявились єдиними противниками на зустрічі 14 лютого послів ЄС, які інакше підписали б новий пакет санкцій. "Угорці не погодилися через китайські компанії", - заявив один з чиновників.

Інший чиновник виявився обережнішим в своїх оцінках, зазначивши, що угорський посол "запросив трохи більше часу, щоб проаналізувати зміст пропозицій".

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