Ескалація конфлікту на Близькому Сході не призвела до стрибка цін на "‎чорне золото"‎.

Ціни на нафту впали більш ніж на 2% у вівторок, 1 жовтня, оскільки кращий прогноз пропозиції на ринку та повільне зростання глобального попиту переважили побоювання щодо нової близькосхідної війни. Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,49 долара, або 2,08%, до 70,21 долара за барель. У той же час ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизились на 1,55 долара, або 2,27%, до 66,62 долара за барель.

Раніше стало відомо, що ОПЕК+ планує збільшити видобуток на 180 тис барелів на добу у грудні цього року. Ще одним фактором падіння цін стала можливість відновлення видобутку нафти в Лівії.

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Нарешті, ще одним важливим фактором стало скорочення виробничої активності в Китаї у вересні. Аналітики вважають, що стимулюючі заходи дозволять частково відновити зростання економіки КНР, однак у довгостроковій перспективі вони мало що змінять.

Теоретично на ціни може вплинути ситуація в Лівані, однак поки що вона має досить обмежений вплив.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль почав наземне вторгнення в Ліван. Як повідомляється, його війська приступили до рейдів проти об’єктів "Хезболли" в прикордонній зоні. Раніше Ізраїль попередив про операцію Вашингтон.

Ринок нафти – світова динаміка

У вересні стало відомо, що влада Саудівської Аравії може відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель в рамках підготовки до збільшення видобутку з грудня цього року.

Як повідомлялось, у королівстві змирилися з очікуваним зниженням нафтових цін. Країна має намір відновити видобуток, як і планувалося, 1 грудня, навіть якщо це викликає тривалий період зниження цін.

Нагадаємо, раніше країни ОПЕК+ погодили скорочення видобутку "‎чорного золота"‎, щоб підігріти ціни. Серед причин цього називали прохолодне зростання глобального попиту.

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