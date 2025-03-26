Глава Кремля грає на діловій хватці президента США.

Під час переговорів про припинення вогню між РФ і Україною президент США Дональд Трамп і Володимир Путін малювали перспективи світлого і прибуткового майбутнього. Сторони вже обговорювали "величезні економічні угоди".

Видання Business Insider пише, що перспектива зняття американських санкцій з Росії, що дасть змогу країнам знову співпрацювати, задовольнить Трампа. Зі свого боку аналітики попереджають, що до цих угод ще дуже далеко.

"Путін із задоволенням обговорює ділові можливості з Трампом, тому що знає, що це важелі, на які можна натиснути, щоб відвернути адміністрацію від безпосередніх цілей Росії в Україні", - розповів Джон Лаф, молодший науковий лондонського аналітичного центру Chatham House.

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За останні роки Путін переорієнтував російську економіку - 8% ВВП і 40% держвитрат пов'язані зі збройними силами. Але в економіці, яка значною мірою підтримується оборонним бюджетом Кремля, з'являються тріщини - інфляція і брак робочої сили стають дедалі проблематичнішими.

Це означає, що Путін може побачити переваги в можливості укладення економічних угод із Трампом, які дозволять Москві отримати доступ до світової фінансової системи.

США на тлі переговорів щодо України в Саудівській Аравії заявили, що згодні "допомогти відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити вартість страхування морських перевезень, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій". Цей крок свідчить про готовність вивести РФ з ізоляції.

Проте політичний аналітик Rand Europe Пол Кормарі зазначив, що Путіну буде важко зняти економіку Росії з військових рейок.

"Буде потрібен значний перехідний період від економіки воєнного часу до економіки мирного часу, що буде непросто, якщо не буде жодних можливостей для зростання, окрім оборонного устаткування", - вказав аналітик.

Ще однією серйозною перешкодою на шляху до пропонованої російсько-американської економічної угоди є Китай. Пекін став для Москви життєво важливим ринком збуту для російської нафти, що потрапила під санкції, джерелом споживчих товарів і технологій, а також дипломатичної підтримки.

Путін та Сі Цзіньпін також поділяють довгострокову мету - обігнати США в глобальній могутності. Будь-які кроки Росії щодо зближення зі США навряд чи будуть довгостроковими.

Зняття санкції з Росії - головні новини

Фахівці вважають, що найімовірнішим сценарієм у найближчій перспективі є ослаблення вторинних санкцій, які спрямовані на компанії в третіх країнах, що дасть змогу РФ обходити західні обмеження.

Водночас уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк заявив, що з Росії можуть зняти західні санкції, якщо це допоможе зупинити вогонь в Україні та досягти правосуддя.

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