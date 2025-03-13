Фахівці вважають, що питання платежів є зараз найбільш обтяжливими для економіки РФ.

Росія просить бізнес відповісти, зняття яких санкцій Москва повинна домагатися перед переговорами із Вашингтоном. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє Reuters.

Одразу два джерела в російській промисловості повідомили, що Міністерство промисловості та торгівлі РФ попросило компанії запропонувати, які санкції необхідно зняти в першу чергу.

Одне з джерел зазначило, що у відомстві розповсюджують спеціальну форму для заповнення, в якій запитується, які санкції найбільше вплинули на бізнес і які обмеження є найбільш чутливими.

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У російському Міністерстві промисловості та торгівлі не відповіли на запит Reuters щодо коментаря.

Видання поспілкувалося з представниками бізнесу, юристами та економістами. Більшість опитаних зазначила, що питання платежів є найбільш обтяжливими для РФ, хоча деякі джерела також акцентували увагу на енергетичних санкціях, зокрема обмеженнях щодо російського флоту нафтових танкерів.

На думку деяких фахівців, найбільш вірогідним сценарієм у найближчій перспективі є послаблення вторинних санкцій, які спрямовані на компанії в третіх країнах, що дозволить РФ обходити західні обмеження.

Санкції проти РФ – останні новини

Раніше американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем пригрозив росіянам руйнівними санкціями, якщо вони не погодяться на 30-денне перемир'я.

Він наголосив, що США можуть запровадити санкції, які не тільки вплинуть на саму РФ, але й накладуть суттєві обмеження та на країни, які купують російські уран, газ і нафту.

Деякі фахівці вважають, що Росія буде ігнорувати погрози санкціями від нової влади США. Одна з проблем полягає в тому, що росіяни можуть знайти нові лазівки для обходу обмежень.

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