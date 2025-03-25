Навіть якщо Америка скасує санкції, у Європи є власна зброя.

Володимир Путін очікує, що США скасують свої санкції. Для Європи подібні розмови табу, тому Москва все одно буде обмежена в торгівлі, а також у доступі до платіжних систем та іноземних інвестицій.

Видання The Economist пише, що скасування американських санкцій могло б пожвавити торгівлю між країнами, яка скоротилася на 90% з 2021 по 2024 рік. До вторгнення в Україну обсяг торгівлі становив лише 35 мільярдів доларів, тому від відновлення торгівлі ефект буде невеликий. Водночас довоєнний обсяг торгівлі Росії з ЄС становив 305 мільярдів доларів, тому відновлення торгівлі буде більш значущим.

Експорт російської нафти і газу

Росія може сподіватися на більше від скасування американських санкцій щодо експорту енергоносіїв, які є головним джерелом грошей для Кремля. Вашингтон підтримує обмеження цін G7, яке забороняє страховикам, судноплавним компаніям і банкам групи країн з розвиненою економікою сприяти продажу російської нафти, якщо вона дорожча за 60 доларів за барель.

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Можливості для поліпшення ситуації з природним газом також обмежені. Зняття санкцій з "Арктик СПГ 2" може допомогти перенаправити частину експорту, але, ймовірно, не раніше 2026 року, коли очікується надлишок газу. Хоча Росія може захотіти знову продавати газ, рішення про те, чи купувати його, ухвалюватиме Європа.

Міжнародні платежі

Виключення банків РФ із систем Mastercard і Visa, SWIFT і "кореспондентської" мережі, яка здійснює доларові транзакції у США, призвело до проблем із закордонними угодами. Такі заходи не дозволили російським компаніям репатріювати валюту з Китаю та Індії, що послабило рубль. Вони також блокують доступ Росії до активів на 274 млрд євро, що належать центробанку РФ, які зберігаються на Заході.

Якщо американські санкції скасують, то ці проблеми ослабнуть, але не зникнуть. Велика частина активів російського центрального банку перебуває в Європі і, імовірно, залишиться замороженою. Більшість російських банків, як і раніше, будуть відрізані від SWIFT. Вони також можуть зазнавати труднощів з отриманням доларів, якщо банки США не зважаться проводити платежі через європейські санкції.

У Європи є свої важелі тиску на Росію

Звільнення від американських санкцій навряд чи змінить російську економіку. Регулюючі органи Європи можуть притягати іноземні банки до відповідальності за порушення європейського законодавства.

Європа може відмовитися від обмеження ціни на нафту, заборонивши своїм судноплавним компаніям і фінансистам брати участь у російських продажах. Політики континенту можуть заборонити танкерам, викритим у перевезенні російської нафти, заходити у свої порти. Ядерним варіантом може стати пропозиція про те, щоб покупці російської нафти з третіх країн втратили доступ до фінансових послуг і загального ринку.

Зняття санкції проти Росії - головні новини

Росія просить бізнес відповісти, зняття яких санкцій Москва має домагатися перед переговорами з Вашингтоном. На думку деяких фахівців, найвірогіднішим сценарієм у найближчій перспективі є ослаблення вторинних санкцій, які спрямовано на компанії в третіх країнах, що дасть змогу РФ обходити західні обмеження.

Водночас уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк заявив, що з Росії можуть зняти західні санкції, якщо це допоможе зупинити вогонь в Україні та досягти правосуддя.

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