Володимир Путін все більше турбується про економіку РФ. Російська еліта вважає, що потрібно врегулювати війну за допомогою переговорів.
Видання Reuters пише, що останніми місяцями напруга в російській економіці зростала через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася в умовах рекордних військових витрат. За словами джерел, це сприяло формуванню в російській еліті думки про те, що бажано врегулювати війну шляхом переговорів.
"Росія, звичайно, економічно зацікавлена в дипломатичному завершенні конфлікту", - сказав Олег В'югін, колишній заступник голови Центрального банку Росії, посилаючись на ризик зростання економічних диспропорцій у міру того, як Росія нарощує військові витрати.
До недавнього часу російська економіка обсягом 2,2 трильйона доларів демонструвала дивовижну стійкість під час війни, і Путін похвалив вищих посадових осіб і бізнес за те, що вони обійшли найжорсткіші західні санкції.
Після скорочення у 2022 році ВВП Росії зростав швидше, ніж у Європейському Союзі та США у 2023 і 2024 роках. Однак цього року Центральний банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання менше ніж 1,5%, хоча уряд прогнозує дещо райдужніші перспективи.
Інфляція сягнула двозначних цифр незважаючи на те, що центробанк підняв базову відсоткову ставку до 21% у жовтні.
"У нас є деякі проблеми, а саме інфляція, певний перегрів економіки", - заявив Путін 19 грудня. "Перед урядом і центральним банком уже поставлено завдання знизити темпи".
Цього року Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму - 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Ці витрати призвели до інфляції. Разом із диціфитом робочої сили у воєнний час вони призвели до зростання заробітної плати. Крім того, уряд прагне збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.
За словами В'югіна, стійко високі ставки чинитимуть тиск на баланси підприємств і банків. При цьому джерело зазначило, що Путін був помітно незадоволений, почувши, що приватні інвестиції скорочуються через дорожнечу кредитів.
Російський виробник вугілля і сталі "Мечел", що належить бізнесменові Ігорю Зюзіну, заявив про реструктуризацію боргу, на який чинять тиск низькі ціни на вугілля і високі процентні ставки.
Деякі з найвпливовіших російських бізнесменів, включно з головою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, головою "Ростеха" Сергієм Чемезовим, алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою та Олексієм Мордашовим, найбільшим акціонером сталеливарної компанії "Северсталь", публічно критикували високі відсоткові ставки.
Трамп пригрозив Росії митами і санкціями
Новий президент США Дональд Трамп зробив припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з ключових обіцянок у своїй передвиборчій кампанії. За його словами, він "не прагне завдати шкоди Росії", але ці заходи необхідні.
Аналітик видання Axios Бен Берковіц вважає такі погрози нового президента США менш ефективними, ніж у минулому, тому що російська торгівля скоротилася за роки повномасштабної війни.