Російський диктатор стурбований перспективою нових обмежень.

Володимир Путін все більше турбується про економіку РФ. Російська еліта вважає, що потрібно врегулювати війну за допомогою переговорів.

Видання Reuters пише, що останніми місяцями напруга в російській економіці зростала через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася в умовах рекордних військових витрат. За словами джерел, це сприяло формуванню в російській еліті думки про те, що бажано врегулювати війну шляхом переговорів.

"Росія, звичайно, економічно зацікавлена в дипломатичному завершенні конфлікту", - сказав Олег В'югін, колишній заступник голови Центрального банку Росії, посилаючись на ризик зростання економічних диспропорцій у міру того, як Росія нарощує військові витрати.

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До недавнього часу російська економіка обсягом 2,2 трильйона доларів демонструвала дивовижну стійкість під час війни, і Путін похвалив вищих посадових осіб і бізнес за те, що вони обійшли найжорсткіші західні санкції.

Після скорочення у 2022 році ВВП Росії зростав швидше, ніж у Європейському Союзі та США у 2023 і 2024 роках. Однак цього року Центральний банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання менше ніж 1,5%, хоча уряд прогнозує дещо райдужніші перспективи.

Інфляція сягнула двозначних цифр незважаючи на те, що центробанк підняв базову відсоткову ставку до 21% у жовтні.

"У нас є деякі проблеми, а саме інфляція, певний перегрів економіки", - заявив Путін 19 грудня. "Перед урядом і центральним банком уже поставлено завдання знизити темпи".

Цього року Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму - 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. Ці витрати призвели до інфляції. Разом із диціфитом робочої сили у воєнний час вони призвели до зростання заробітної плати. Крім того, уряд прагне збільшити податкові надходження, щоб скоротити бюджетний дефіцит.

За словами В'югіна, стійко високі ставки чинитимуть тиск на баланси підприємств і банків. При цьому джерело зазначило, що Путін був помітно незадоволений, почувши, що приватні інвестиції скорочуються через дорожнечу кредитів.

Російський виробник вугілля і сталі "Мечел", що належить бізнесменові Ігорю Зюзіну, заявив про реструктуризацію боргу, на який чинять тиск низькі ціни на вугілля і високі процентні ставки.

Деякі з найвпливовіших російських бізнесменів, включно з головою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, головою "Ростеха" Сергієм Чемезовим, алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою та Олексієм Мордашовим, найбільшим акціонером сталеливарної компанії "Северсталь", публічно критикували високі відсоткові ставки.

Трамп пригрозив Росії митами і санкціями

Новий президент США Дональд Трамп зробив припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з ключових обіцянок у своїй передвиборчій кампанії. За його словами, він "не прагне завдати шкоди Росії", але ці заходи необхідні.

Аналітик видання Axios Бен Берковіц вважає такі погрози нового президента США менш ефективними, ніж у минулому, тому що російська торгівля скоротилася за роки повномасштабної війни.

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