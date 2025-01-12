Фінансова основа політики Путіна виглядає дедалі крихкішою.

Володимир Путін намагається переконати світ у тому, що час на його боці, тому єдиний спосіб припинити війну - погодитися на його умови. Стійкість економіки РФ викликала скептичне ставлення до західних санкцій, але вона все більше нагадує картковий будиночок.

Видання Financial Times пише, що високопоставлені представники правлячої еліти Росії вже публічно висловлюють занепокоєння.

Багато хто звернув увагу на цифри, що свідчать про стійке зростання, низьке безробіття та підвищення зарплат, але будь-яка економіка на основі повної мобілізації може призвести до таких результатів.

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У держави є три методи - запозичення, інфляція та експропріація. Вона має обрати найбільш ефективне і безболісне поєднання. Марнославство Путіна полягає в тому, що він може фінансувати цю війну без фінансової нестабільності та значних матеріальних жертв, але це ілюзія, яка вже меркне.

У доповіді аналітика по Росії та колишнього банкіра Крейга Кеннеді йдеться про величезне зростання корпоративного боргу російських компаній. З 2022 року він зріс на 71% і перевищує нові позики домогосподарств і уряду.

Путін взяв під контроль банківську систему Росії, зобов'язавши банки кредитувати обрані компанії на пільгових умовах. Результатом цього став потік кредитів за ставками, нижчими за ринкові, які надаються вигідним економічним суб'єктам.

По суті, Росія займається масовим друкуванням грошей, яке здійснюється на умовах аутсорсингу, щоб не відбивалося на державному балансі. За оцінками Кеннеді, загальна сума становить близько 20% національного виробництва Росії у 2023 році, що можна порівняти із сукупними бюджетними асигнуваннями на війну проти України.

За діями Кремля можна судити про те, що він вважає неприйнятними дві речі: слабкі державні фінанси та шалену інфляцію.

Уряд уникає значного дефіциту бюджету, попри збільшення витрат, пов'язаних із війною. Центробанк може вільно підвищувати процентну ставку, яка вже становить 21%. Цього недостатньо, щоб збити інфляцію, але достатньо, щоб утримати зростання цін.

При цьому, у міру того, як позики стають "поганими", в Росії зароджується кредитна криза. Коротше кажучи, час не на боці Путіна. Він сидить на тикаючій фінансовій бомбі уповільненої дії власного виготовлення. Головне для друзів України - позбавити його єдиного засобу, який міг би йому допомогти - доступу до зовнішніх активів.

Захід перекрив Москві доступ до резервів на суму близько 300 мільярдів доларів, завадив торгівлі нафтою та обмежив можливість імпорту низки товарів. Усе це не дозволяє Росії витрачати зарубіжні доходи на покриття дефіциту ресурсів усередині країни. Посилення санкцій і передача російських активів Україні як першого внеску за репараціями посилить ці обмеження.

Заморожені активи РФ - останні новини

Країни G7 взяли на себе зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який погашатиметься лише за рахунок відсотків від заморожених активів.

24 грудня 2024 року Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярда доларів, забезпечений доходами від заморожених активів РФ.

6 січня стало відомо, що британські депутати публічно закликали віддати Україні заморожені активи РФ, щоб дати Москві чіткий сигнал, що "агресори повинні і будуть платити".

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