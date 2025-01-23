Нові обмеження можуть бути менш ефективними.

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити нові мита і санкції щодо Російської Федерації. Вашингтон готовий піти на цей крок, якщо Москва не погодиться припинити війну в Україні.

Аналітик видання Axios Бен Берковіц вважає такі погрози нового президента США менш ефективними, ніж у минулому, тому що російська торгівля скоротилася за роки повномасштабної війни.

"Погроза запровадити тарифи на російський експорт і санкції проти його компаній зараз має набагато менше практичне значення, ніж у минулі роки, з огляду на те, що російська торгівля різко скоротилася з початку війни", - зазначив експерт.

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Згідно з даними Бюро перепису населення США, за останнє десятиліття американський імпорт з Росії різко скоротився.

Війна в Україні - Трамп пригрозив Росії новими обмеженнями

Новий президент США Дональд Трамп зробив припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну однією з ключових обіцянок у своїй передвиборчій кампанії, але незрозуміло, чи чинить нова погроза значний тиск на Москву, щоб вона змінила свою позицію щодо війни.

За його словами, він "не прагне заподіяти шкоду Росії", але ці заходи необхідні для припинення війни.

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