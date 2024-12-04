Законом визначено категорії переселенців, що матимуть пріоритетне право на отримання компенсації.

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт (№ 11028) щодо компенсації для внутрішньо переміщених осіб за знищене нерухоме майно. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

досягли пенсійного віку;

мають на утриманні дитину віком до шести років;

виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років.

Також до другого читання було визначено перелік категорій осіб з числа ВПО, які мають пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість:

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мають на утриманні двох і більше дітей;

є одинокими матерями (батьками), які виховують малолітню дитину без батька (матері);

є особами з інвалідністю ІІІ групи;

мають на утриманні дитину віком до шести років, є усиновлювачами дитини, опікунами чи піклувальниками дитини, патронатними вихователями, прийомними батьками чи батьками-вихователями;

мають на утриманні дитину, яка хворіє на тяжкі захворювання.

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