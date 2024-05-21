Раніше послуга була доступна тільки в державному застосунку "Дія".

Українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, тепер можуть повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

"Ваша домівка постраждала від російської агресії — подавайте через "Дію" заяви в міжнародний Реєстр збитків та пришвидшуйте запуск компенсаційного механізму. Тепер послуга доступна і в застосунку, і на порталі "Дія", - повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має заплатити за всі руйнування та злочини в Україні.

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Міністр закликав не зволікати та подавати заяву, якщо ваше житло пошкоджене. За його словами, зараз послуга доступна для українців, що мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади.

"Здебільшого це люди, які подавались на "єВідновлення" в "Дії". Згодом подати заяву в міжнародний Реєстр збитків зможете і без акта, зокрема, якщо житло на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій", - пояснив Федоров.

"Дія" - останні новини

25 березня "Дія" стала важливою частиною передачі і відображення масштабів збитків від російської агресії. Українці вже з квітня можуть через "Дію" подати заяву про пошкоджені або знищені квартири, будинки, дачі тощо, якщо є Акт про обстеження від місцевої влади.

22 квітня у державному застосунку "Дія" запустили продаж двох нових військових облігацій, які присвячені тимчасово окупованим українським містам - Бахчисараю та Макіївці.

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