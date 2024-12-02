У медійному середовищі цей законопроект вже назвали таким, що нагадує "спробу створити інструмент для переслідування журналістів, що розповідають про корупцію та зловживання владою".

У Верховній Раді України підготували нову версію законопроекту про відповідальність за публікацію даних з реєстрів. Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, сьогодні, 2 грудня, було надано порівняльну таблицю на його повторне друге читання.

Йдеться про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем (№10242).

Законопроектом, зокрема пропонується встановити, що несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, у тому числі публічних електронних реєстрів, електронних комунікаційних мереж - карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 51 тис. грн) або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

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Серед іншого, в законопроекті йдеться й про відповідальність за вчинення подібних дій службовою особою з використанням службового становища.

Крім того, законопроектом пропонується у статті Кримінального кодексу, яка стосується створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збуту, встановити, що відповідні дії, вчинені під час дії воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Те саме стосується, зокрема і питання несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації.

У законопроекті вказується, що під несанкціонованим збутом або розповсюдженням інформації з обмеженим доступом слід розуміти вчинення без правової підстави дій з оплатної чи безоплатної передачі такої інформації іншій особі, яка не має права на її отримання, або розміщення вільного доступу до такої інформації, або інших дій, що створюють можливість вільного доступу до такої інформації невизначеного кола осіб.

У пояснювальній записці у першопочатковій версії законопроекту зазначається, що його було розроблено з метою встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах та посилення кримінальної відповідальності під час дії воєнного стану за кримінальні правопорушення у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.

"Центр протидії корупції" у своєму Telegram-каналі опублікував допис Bihus.Info, в якому йдеться про цей законопроект та заяву Медіаруху щодо нього, а також міститься заклик не голосувати за законопроект у його нинішньому вигляді.

"Уявіть, що журналістів-розслідувачів можуть увʼязнити на 8 років після сюжету про Куницького. Бо вказали, що, за нашими даними, нардеп виїхав за кордон. Чи отримати тюремний термін за оприлюднення списків прокурорів "з інвалідністю" після скандалу зі МСЕК", - йдеться у дописі.

Зазначається, що законопроєкт №10242 "саме це й передбачає".

"До 8 років позбавлення волі за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів для невизначеного кола осіб", - підкреслюють у Bihus.Info.

Підкреслюється, що більшість їхніх розслідувань можуть підпадати під дію цього законопроекту в такому вигляді, як це є зараз. У дописі наголошується:

"Тож розповісти про власника новенького мерседеса чи крузака серед посадовців тепер може стати неможливим. Розповісти, чи дійсно посадовець виїхав з України без належних підстав - теж. Розповісти про звʼязки з РФ - теж. Хоч інформація і становить великий суспільний інтерес".

Зауважується, що все це нагадує "спробу створити інструмент для переслідування журналістів, що розповідають про корупцію та зловживання владою".

"Вдосконалення законодавства - це чудово, але точно не тоді, коли воно стає інструментом для утисків свободи слова. І не передбачає захисту людей, що оприлюднюють суспільно важливу інформацію", - йдеться у дописі.

Законопроєкти у ВР

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВР зареєстрували законопроект, яким передбачено скасувати кримінальну відповідальність за зняття і поширення дорослими людьми відео інтимного характеру.

Передбачається, що кримінальна відповідальність залишиться виключно за порно без згоди (порнопомста, deep fake); екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія); порно з дітьми і розповсюдження серед дітей (кримінальна відповідальність за це посилюється).

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