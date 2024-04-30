Формується ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування.

Кабінет міністрів дозволив ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має збільшити кількість операторів протимінної діяльності. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності. Наразі їх близько 35. Очікуємо, що буде набагато більше", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що таким чином формується ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування.

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"Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якомога швидше очистити Україну від мінного сміття", – додав прем’єр.

Розмінування територій – останні новини

В Україні нещодавно було створено Корпус демінерів, до якого долучилися підрозділи Міністерства оборони та Збройних сил України. Вони виконуватимуть завдання на деокупованих територіях.

Перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне залучити більше жінок до протимінної діяльності. За її словами, наразі середній рівень залучення жінок серед усіх державних і недержавних операторів сягає близько 30%.

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