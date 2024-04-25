Домашні працівники на сьогодні не мають належного рівня соціального забезпечення.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників, який пройшов перше читання рік тому. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Зазначається, що законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників" (№5695) підтримав 231 депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення їх соціального захисту та зниження рівня незадекларованої праці.

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"На сьогодні більша частина таких осіб перебувають у тіньовому секторі економіки, не мають належного рівня соціального забезпечення, не можуть розраховувати на передбачені законодавством про працю гарантії своїх трудових прав, зазвичай не отримують достойної та справедливої оплати праці, позбавлені державного захисту від дискримінації, насильницьких та інших дій, що порушують їх честь та гідність з боку роботодавця", – сказано в документі.

Зазначається, що прийняття даного закону забезпечить врегулювання питання неофіційної зайнятості домашніх працівників, створить належну нормативно-правову базу для їх офіційного працевлаштування, дозволить врахувати всю специфіку умов праці домашніх працівників, а також підвищить рівень їхньої соціальної захищеності.

Автори закону підкреслюють, що проблема регулювання діяльності працівників, які на умовах трудового договору виконують роботу з обслуговування домашнього господарства (домашні працівники), на сьогоднішній день носить глобальний характер та є актуальною для багатьох країн світу.

Робота під час війни

Як писав УНІАН, законопроект про регулювання праці домашніх працівників у першому читанні парламент підтримав у квітні 2023 року.

У вересні 2023 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні, за даними НБУ, впала до рекордного мінімуму у 103,3 тис. осіб. У січні цього року стало відомо, що військові частини розміщуватимуть пропозиції щодо працевлаштування на "Єдиному порталі вакансій" Державної служби зайнятості. Особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливих для підтримки війська в тилу.

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