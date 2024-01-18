Особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливиї для підтримки війська в тилу.

Військові частини розміщуватимуть пропозиції щодо працевлаштування на "Єдиному порталі вакансій" Державної служби зайнятості.

Як зазначається на сайті уряду, особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливиї для підтримки війська в тилу.

"З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу", – зазначили у Держслужбі зайнятості.

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Крім того, планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони. В уряді впевнені, що це важливий крок, що посилить оборонну спроможність України.

"Це надзвичайно важливий крок. По-перше, він допоможе посилити оборонну спроможність країни. По-друге, дає можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби", – прокоментувала перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Мобілізація в Україні - важливі новини, які варто знати

Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив, що військові попросили мобілізувати ще до 500 тисяч наших громадян. Пізніше Кабмін подав у Раду проект закону, який передбачалося покращення мобілізаційних заходів.

Документ обговорювали у парламенті за участі, у тому числі Валерія Залужного. ЗМІ писали, що головнокомандувач ЗСУ виступив проти пропозиції мобілізовувати засуджених. В урядовому законопроекті про мобілізацію знайшли багато "ляпів", Кабмін відкликав документ.

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