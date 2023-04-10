Законопроект розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників.

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект закону про врегулювання праці домашніх працівників.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram, за прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників" (5695) за основу проголосували 262 депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект розроблено з метою врегулювання питання зайнятості та офіційного працевлаштування домашніх працівників, забезпечення соціального захисту домашніх працівників та зниження рівня незадекларованої праці.

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"Проектом акта передбачено Ддоповнення Кодексу законів про працю новою главою "Регулювання праці домашніх працівників", що складається з шести нових статей, якими визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначаються обов'язкові умови трудового договору з домашніми працівниками", - зазначено в документі.

Зазначається, що ухвалення проекту закону забезпечить врегулювання питання неофіційної зайнятості домашніх працівників, створить належну нормативно-правову базу для офіційного працевлаштування даної категорії осіб, дозволить врахувати всю специфіку та особливості умов праці домашніх працівників, а також підвищить рівень соціальної захищеності даної категорії населення.

Робота під час війни

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася в 20 разів порівняно з довоєнним часом.

Станом на 7 червня падіння зарплат приватний сектор в середньому становив від 25% до 50% порівняно з довоєнним часом.

Станом на 5 жовтня 2022 року більше третини українців втратили роботу після початку війни.

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Станом на 5 квітня 2023 року в Україні були відкриті 75 тисяч нових вакансій.

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