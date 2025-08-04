Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці.

Уряд розпочав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України.

"Сьогодні на засіданні уряду ми почали процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України. Це важливий етап у перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами", - повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram.

До складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу та міжнародні експерти з антикорупційного й митного напрямів.

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Так, членами комісії від України стали керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та директор з розвитку бізнесу (аудиторська фірма "Моор Стівенс") Олег Тимків.

Від міжнародних партнерів до складу комісії увійшли митний аташе Литви при ЄС, експерт з митної політики та міжнародного співробітництва Арунас Адоменас, експерт з питань врядування та інституційних реформ Девід Бернстайн та міжнародний експерт з митної політики, сприяння торгівлі та організаційного лідерства Куніо Мікурія.

Також, за словами Свириденко, уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці.

"Це один із ключових напрямів у Національній стратегії доходів до 2030 року. Реформована митниця має встановити рівні правила для всіх учасників економіки та стати джерелом стабільних надходжень до державного бюджету", - зазначила очільниця Кабміну.

Реформа митниці – останні новини

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що цього тижня уряд розпочне формувати конкурсну комісію для відбору керівника Державної митної служби України. За її словами, митниця має стати "сучасною сервісною службою, яка відповідатиме стандартам ЄС".

Ще у вересні 2024 року Рада ухвалила закон про реформу митниці, який передбачав перезавантаження за зразком БЕБ, прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби та його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови та підвищення зарплат на рівні закону. Проте відтоді конкурсу на голову митниці так і не було оголошено.

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