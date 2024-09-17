За ухвалення закону в цілому проголосували 260 депутатів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу митниці. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Реформа митниці (№ 6490-д) схвалена в цілому! За - 260. Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес асоціацій. І громадськості", - написав він у Telegram.

Железняк підкреслив, що ухвалення закону є "найкращим, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у бюджет".

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Законопроєкт, за його даними, передбачає:

перезавантаження за зразком БЕБ, погоджене з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій;

політичну незалежність голови Держмитслужби – звільнення за висновком аудиту;

переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Реформування української митниці

Як писав УНІАН, у березні 2023 року Кабмін оголосив про "ребрендинг" української митниці - зокрема, оновив стратегію реформування служби, яка охоплюватиме подальшу її інтеграцію з ЄС, спільний контроль на західному кордоні, комплексне будівництво прикордонної інфраструктури, цифровізацію та боротьбу з корупцією.

За даними Державної митної служби України, товарообіг за 2023 рік склав 99,4 млрд доларів: протягом минулого року в Україну імпортували товарів на суму 63,5 млрд доларів, а експортували – на 36 млрд доларів. При цьому у службі назвали найбільших торговельних партнерів України. Лідером став Китай.

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