Імпорт України майже вдвічі перевищує експорт, - Державна митна служба

Найбільшу частку експорту з України склали продовольчі товари, метали, машини та устаткування.

З початку 2025 року, протягом січня-квітня, в Україну імпортували товарів на суму 24,8 млрд доларів, а експортували майже вдвічі менше - на 13,3 млрд доларів. Як повідомляє Державна митна служба, при цьому оподаткований імпорт склав 18,8 млрд доларів, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше імпортували товарів до України з Китаю - $5,2 млрд, Польщі - $2,3 млрд і Німеччини - $2,1 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,6 млрд, Туреччини - на $932 млн, Італії - на $843 млн.

Найбільше в Україну імпортували такі товари, як-от машини, устаткування та транспорт ($9,1 млрд), продукція хімічної промисловості ($4,2 млрд) та паливно-енергетичні товари ($3,3 млрд).

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До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари - $7,6 млрд;

метали та вироби з них - $1,5 млрд;

машини, устаткування та транспорт - $1,2 млн.

Міжнародна торгівля України - останні новини

Як писав УНІАН, у травні в Канадському агентстві інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодили сертифікат на експорт яєць з України до Канади. У посольстві України в Канаді зазначили, що відкриття нових ринків для продукції з України є частиною стратегії підтримки вітчизняної економіки під час війни.

Раніше Агентство харчової інспекції Канади затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Виробники, які вирощують яблука, пакувальні компанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади.

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