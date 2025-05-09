Імпорт України майже вдвічі перевищує експорт, - Державна митна служба

З початку 2025 року, протягом січня-квітня, в Україну імпортували товарів на суму 24,8 млрд доларів, а експортували майже вдвічі менше - на 13,3 млрд доларів. Як повідомляє Державна митна служба, при цьому оподаткований імпорт склав 18,8 млрд доларів, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше імпортували товарів до України з Китаю - $5,2 млрд, Польщі - $2,3 млрд і Німеччини - $2,1 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі - на $1,6 млрд, Туреччини - на $932 млн, Італії - на $843 млн.
Найбільше в Україну імпортували такі товари, як-от машини, устаткування та транспорт ($9,1 млрд), продукція хімічної промисловості ($4,2 млрд) та паливно-енергетичні товари ($3,3 млрд).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари - $7,6 млрд;
- метали та вироби з них - $1,5 млрд;
- машини, устаткування та транспорт - $1,2 млн.
Міжнародна торгівля України - останні новини
Як писав УНІАН, у травні в Канадському агентстві інспекції харчових продуктів (CFIA) офіційно погодили сертифікат на експорт яєць з України до Канади. У посольстві України в Канаді зазначили, що відкриття нових ринків для продукції з України є частиною стратегії підтримки вітчизняної економіки під час війни.
Раніше Агентство харчової інспекції Канади затвердило програму експорту свіжих яблук з України до Канади. Виробники, які вирощують яблука, пакувальні компанії та експортери мають бути зареєстровані Держпродспоживслужбою та внесені до Переліку експортерів, виробників та пакувальників українських яблук до Канади.