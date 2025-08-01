За словами прем’єрки, українська митниця має відповідати стандартам ЄС.

Вже наступного тижня уряд розпочне формувати конкурсну комісію для відбору керівника Державної митної служби України. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що провела нараду з міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Доручила винести на розгляд наступного засідання уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці. Важливо провести цей відбір прозоро та професійно", - зазначила прем’єрка.

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За її словами, митниця має стати сучасною сервісною службою, яка відповідатиме стандартам ЄС та "стовідсотково чесно працює на наповнення бюджету".

Реформа митниці – головні новини

Як зазначали фахівці Економічної експертної платформи та Інституту соціально-економічної трансформації, Україна втрачає на різних махінаціях на кордоні 270-450 млрд грн, а безпосередньо бюджет – від 80 до 150 млрд грн.

У вересні 2024 року Рада прийняла закон про реформу митниці, який передбачав перезавантаження за зразком БЕБ, прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби та його політичну незалежність, переатестацію всіх працівників протягом 18 місяців з дати призначення нового голови тощо. Проте конкурсу на голову ДМС так і не було оголошено.

Кабмін планував до 17 червня підготувати план структурної реформи митниці, який передбачатиме, зокрема, кадрові рішення, але поки на її реалізацію бракує коштів, заявляв тодішній прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що погоджений з МВФ бенчмарк із запровадження реформи митниці був посунутий на кінець року, поки не буде знайдено коштів.

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