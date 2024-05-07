Найвищі середні зарплати ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України.

Дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється. Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні сайту з пошуку роботи Work.ua.

"У квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, що попередній рекорд за цим показником був встановлений у вересні 2023 року, коли на ринку праці було 105 809 вакансій", – сказано у повідомленні.

У 14 областях України ринок праці показує цілковите відновлення і пропонує більше вакансій, ніж у лютому 2022 року. Ці області й далі тримають лідерство – тут бачимо найбільший приріст пропозицій роботи у квітні: Рівненська (+11%), Тернопільська, Закарпатська, Чернівецька та Житомирська області (по +10%).

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Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія "Сфера обслуговування" – 20 427 (+15% до березня). Також до десятки лідерів входять:

"робочі спеціальності, виробництво" – 18 996 вакансій, +10% до березня;

"продаж, закупівля" – 14 435, +1%;

"роздрібна торгівля" – 13 352, +12%;

"готельно-ресторанний бізнес, туризм" – 11 556, +18%;

"логістика, склад, ЗЕД" – 10 778, +10%;

"адміністрація, керівництво середньої ланки" – 9805, +5%;

"транспорт, автобізнес" – 8 948, +10%;

"бухгалтерія, аудит" – 7722, +5%;

"медицина, фармацевтика" – 7686, +5%.

Зазначається, що стрімке зростання категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" відобразилося і на переліку вакансій, які стали більш затребуваними у квітні проти березня: посудомийники, покоївки, офіціанти, бармени / бариста, адміністратори ресторану чи готелю.

У квітні на ринку праці побільшало можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів – на 16%.

А от вакансій, де пропонують працювати дистанційно, стало більше лише на 3%. Також незначно зросла кількість пропозицій роботи, де вимагається знання англійської – на 1,5%.

Конкуренція і заробітна плата

Аналітики зазначають, що показник конкуренції опустився до найнижчої позначки від початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що у квітні шукачі оновили або створили 320 585 резюме, що майже не відрізняється від рівня березня. Проте через відчутне збільшення кількості пропозицій роботи показник середньої кількості відгуків на одну вакансію на місяць знову знизився.

Значна конкуренція залишається в IT-сфері.

"IT-спеціалістам на ринку праці все ще не позаздриш: на одну вакансію за посади верстальника, Front-end розробника, вебдизайнера змагаються понад 100 шукачів", – йдеться у дослідженні.

У квітні середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. Тож уже третій місяць поспіль цей показник залишається на одному рівні.

Така сама ситуація і в пʼяти областях-лідерах. Не змінився середній розмір зарплати у Львівській (20 000 грн), Одеській (20 000 грн), Дніпропетровській (19 000 грн) і Харківській області (18 000 грн). На Київщині спостерігаємо мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

Але, згідно з дослідженням, в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у категоріях:

"нерухомість" – 40 000 грн, +7% до березня;

"транспорт, автобізнес" – 27 500 грн, +6%;

"телекомунікації та зв'язок" – 22 000 грн, +5%;

"маркетинг, реклама, PR" – 24 000 грн, +4%;

"роздрібна торгівля" – 16 500 грн, +3%;

"готельно-ресторанний бізнес, туризм" – 18 000 грн, +3%;

"логістика, склад, ЗЕД" – 19 000 грн, +3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився: "Топменеджмент, керівництво вищої ланки" – 36 500 грн, -9% до березня; "Страхування" – 24 700 грн, -1%; "Фінанси, банк" – 16 840 грн, -1%; "Юриспруденція" – 19 500 грн, -1%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України – в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв'язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.

Зарплати в Україні – останні новини

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єр-міністра та віце-прем’єрів за квітень 2024 року. Зокрема, фактично отримана зарплата прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у квітні склала 77404,77 грн.

Як повідомляється у інфляційному звіті НБУ, вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі. Зростання зарплат відбудеться зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями.

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