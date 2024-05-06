Фактично отримана зарплата прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у квітні склала 77404,77 грн.

Кабінет міністрів оприлюднив дані про заробітні плати прем’єр-міністра та віце-прем’єрів за квітень 2024 року.

Відповідне повідомлення опубліковане на урядовому порталі. Зазначається, що фактично отримана зарплата прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у квітні склала 77404,77 грн. Нарахована заробітна плата – 96155 гривень, у тому числі посадовий оклад – 48077,50 грн; заробітна плата за час відрядження – 48077,50 грн. Сума утриманих податків складала 18750,23 грн.

Перший віце-прем’єр-міністр – міністром економіки України Юлія Свириденко фактично отримала зарплату у розмірі 72207,39 грн. Нарахована заробітна плата – 89698,62 грн, у тому числі посадовий оклад – 43706,82 грн; заробітна плата за час відрядження – 34965,44 грн; допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок організації – 11026,36 грн. Сума утриманих податків складала 17491,23 грн.

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Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною заробітна плата становила 80842,68 грн. Так, нарахована заробітна плата склала 100425,70 гривні, у тому числі: посадовий оклад – 83042,95 грн; заробітна плата за час відрядження – 17382,75 грн. Сума утриманих податків складала 19583,02 грн.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук заробітна плата становила 77404,77 грн. Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі: посадовий оклад – 65560,23 грн; заробітна плата за час відрядження – 30594,77 грн. Сума утриманих податків складала 18750,23 грн.

Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров отримав заробітну плату у розмірі 77404,77 грн. Нарахована зарплата – 96155 грн, у тому числі: посадовий оклад – 96155 грн. Сума утриманих податків складала 18750,23 грн.

Фактично отримана віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим заробітна плата становила 77404,77 грн. Нарахована заробітна плата – 96155,00 гривень, у тому числі: посадовий оклад – 74301,59 грн; заробітна плата за час відрядження – 21853,41 грн. Сума утриманих податків складала 18750,23 грн.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у квітні фактично заробив 72196,42 грн. Нарахована заробітна плата склала 178914,93 грн, у тому числі: посадовий оклад – 87413,64 грн; відпустка–2780,57 грн; матеріальна допомога на оздоровлення –84350,04 грн; заробітна плата за час відрядження – 4370,68 грн. Сума утриманих податків складала 34888,41 грн.

Заробітна плата в Україні

У березні Міністерство фінансів опублікувало дашборд щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади станом на початок 2024 року.

Станом на січень найбільша середня зарплата була у працівників Нацкомісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 68 900 грн. На другому місці Антимонопольний комітет з 67 100 грн. Замикає першу трійку секретаріат Кабміну – 57 900 грн.

За даними Інфляційного звіту НБУ, вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі.

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