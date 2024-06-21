РФ і Китай знайшли спосіб обійти нові санкції США: Reuters розкрило схему

Вікно для здійснення ними платежів на користь російських компаній може звузитися.

Росія і Китай знайшли альтернативні варіанти проведення платежів після введення санкцій США. Після візиту Володимира Путіна в прикордонних регіонах створено спеціальні банки, які дозволяють російським компаніям відкривати рахунки нерезидентів у китайських банках.

Видання Reuters пише, що 2023 року обсяг торгівлі між Росією і Китаєм зріс до рекордних 240 мільярдів доларів. Збереження потоку доходів і товарів має вирішальне значення для Кремля, але залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Обхідний шлях, у якому задіяні невеликі регіональні банки, що залишаються поза увагою Вашингтона, показує, як Москві та Пекіну доводиться робити дедалі складніші кроки для збереження можливості проводити платежі.

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Схема, в якій задіяні невеликі банки, що мають обмежений або нульовий бізнес із країнами, які РФ вважає недружніми, знижує потенційні ризики для Китаю. Однак вікно для здійснення ними платежів на користь російських компаній може звузитися, адже у США працюють над виявленням подібних банків.

"Після візиту Путіна в одній із провінцій Китаю з'явилися банки, які відкривають рахунки NRA для російських компаній на території Китаю", - повідомило одне з джерел. "Сьогодні ми навіть не говоримо про ... великі та середні банки. Жоден із них не працює з Росією. Це проблема, яку ми дійсно повинні визнати".

Санкції США

Після того як США запровадили санкції проти більшої кількості китайських фірм, багато хто з них, можливо, вирішили припинити будь-які ділові відносини з Росією, і імпорт з Китаю може скоротитися, каже Євген Коган, інвестиційний банкір і професор Вищої школи економіки в Росії. Санкції щодо дочірніх компаній російських банків у Китаї також створюють проблеми, додав він.

ВТБ уже перебував під санкціями, але Мінфін США змінив обмеження щодо банків РФ, які раніше були об'єктом санкцій, включивши до них іноземні організації, зокрема шанхайську філію ВТБ, що ускладнить проведення платежів.

Коли російська компанія купує або продає товари або послуги китайському торговому партнеру, вона повинна мати можливість отримувати або виплачувати готівку через платіжні системи, керовані банками. Так, російський Альфа-банк уже кілька місяців працює над відкриттям двох китайських філій - у Шанхаї та Пекіні, але безуспішно.

"Американські санкції - найстрашніші, зокрема і для наших китайських партнерів", - говорить джерело. "Як кажуть китайці, вони бояться їх, як тигра".

За словами співрозмовника, загроза введення додаткових санкцій, які можуть перекрити доступ до долара, лякає китайські банки, які не хочуть втрачати світові ринки, навіть якщо з Росією можна вести вигідну торгівлю.

Для Росії проблеми з платежами завдають шкоди експортним доходам, порушують ланцюжки поставок і підвищують ціни на імпорт, а її нафтові компанії стикаються з багатомісячними затримками платежів.

Нові санкції США проти Росії - головні новини

12 червня США ввели нові санкції проти Росії. Під "каток" обмежень цього разу потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

Наступного дня курс купівлі долара зріс до 100 рублів у московських обмінниках.

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