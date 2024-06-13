Він заявив, що із країнами, які оголошують санкції проти Росії, необхідно боротися усіма способами.

Колишній російський президент, чинний заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відзначився емоційними заявами через нові санкції США проти Росії.

Реакція Медведєва з'явилася у його Telegram-каналі. Він заявив, що на оголошення нових сакцій "начебто й не треба реагувати", адже росіяни нібито "навчилися жити та розвиватися з ними". Втім, від довгої та емоційної реакції скандальний політик не втримався.

"Вони – США та їхні поранені союзнички – оголосили нам війну без правил! Як реагувати? Я вже якось говорив про це, але не зайве й повторити. Треба щодня намагатися завдати максимальної шкоди тим країнам, які запровадили проти нашої країни та всіх наших громадян ці обмеження. Шкодити у всьому, в чому можна нашкодити", - заявив Медведєв. Відео дня

Він закликав шкодити економікам, інститутам та громадянам країн, які вводять санкції проти Росії. Він заявив, що необхідно позбавити громадян цих країни "впевненості у завтрашньому дні".

"Для цього треба й надалі шукати критичні вразливості їхніх економік та бити за ними у всіх сферах. Завдавати збитків у всіх місцях, паралізуючи роботу їхніх компаній та державних установ. Знаходити проблеми в їх найважливіших технологіях і нещадно завдавати ударів по них. Буквально знищувати їхню енергетику, промисловість, транспорт, банківські та соціальні послуги. Наводити страх неминучим колапсом усієї критичної інфраструктури. Вони бояться передачі нашої зброї ворогам західного світу? Потрібно передати їм усі можливі види озброєнь, крім ядерного (поки що)!", - заявив Медведєв.

Він також заявив, що Захід боїться анархії та вибуху злочинності у великих містах, тож "потрібно допомогти в дезорганізації їхньої муніципальної влади".

Крім того, Медведєв закликав влаштувати союзникам НАТО "війну в космосі та соціальні вибухи, не шкодуючи психіки людей".

"Вони кричать про використання нами фейкових новин? Давайте перетворимо їхнє життя на суцільний божевільний кошмар, у якому вони не зможуть відрізнити дику вигадку від реалій дня, інфернальне зло від рутини життя. І жодних правил щодо ворога! Нехай отримають все сповна за шкоду Росії і якомога болючіше! Кожен може зробити свій внесок! Пам'ятайте: перелом за перелом, око за око, зуб за зуб", - додав Медведєв.

Нові санкції проти Росії

Як повідомляв УНІАН, США запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Під "каток" обмежень цього разу потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

Також цього разу обмеження торкнулися і турецьких "друзів" Москви, які постачали верстати, інструменти для обробки металу, електронні інтегральні схеми, зварювальне обладнання, безпілотники та інше на десятки мільйонів доларів.

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