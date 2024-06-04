Сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень.

У зв’язку із зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично. Одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Про це в Telegram повідомила прес-служба ПФУ.

Зазначається, що, оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці – липні.

У ПФУ пояснили, що постановою уряду №848 передбачено, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

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Тариф на світло

Уряд підняв тариф на електрику для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 31 травня. Для гуртожитків залишається 2,64 грн за кВт і для тих, в кого опалення електричне в опалювальний сезон, тобто шість місяців, ліміти 2000 кВт за старою ціною, а решта за новою ціною. В неопалювальний сезон, тобто влітку, на рівних за умовами з іншими.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що ріст тарифів на електроенергію, який анонсували в уряді, не змусить населення економити, а приведе лише до зростання боргів за комунальні послуги.

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