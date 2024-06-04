Платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу.

Субсидія надається особам зі складу домогосподарства, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше, ніж визначений для них обов’язковий платіж, повідомляє прес-служба міністерства соціальної політики.

Зазначається, що платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства і норми споживання. Адже за електроенергію, спожиту понад встановлений норматив, родина сплачуватиме за власний кошт.

Оформити житлову субсидію може:

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одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У такому випадку до заяви додаються документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО);

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. У цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства.

Куди звернутись для оформлення субсидії

Наразі діє спрощений механізм звернення за житловою субсидією, без збирання довідок і витрачання часу на заповнення декларації. Заявник може подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Подати спрощене звернення для призначення субсидії (або заяву та декларацію, якщо ви вирішили подати повний пакет документів) можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія" (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для заповнення заяви треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати КЕП можна в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів.

Субсидії в Україні – що відомо

Нещодавно в Мінсоцполітики повідомляли, що житлова субсидія для більшості отримувачів буде призначена автоматично, якщо в отримувача не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарств.

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